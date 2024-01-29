Происшествия 29 января 2024, 16:01 Школьница на Камчатке избила сверстницу на камеру Школьница на Камчатке избила девочку на глазах у сверстников и попала на видео РИА «Новости»

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Ученица школы на Камчатке жестко избила свою сверстницу на глазах остальных детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатка № 1».

На опубликованных кадрах видно, как девушки встали друг напротив друга и начали драться. После сильного удара коленом одна из девочек села в сугроб и начала прикладывать к разбитому лицу снег.

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В это время на заднем фоне слышны громкие крики толпы, которая поинтересовались у победительницы, каким видом боевых единоборств она занималась.

«Нет, я только гимнастикой занимаюсь», — ответила она.

Публикацией видеоролика с дракой заинтересовалась прокуратура Камчатского края. Пресс-служба ведомства сообщила о начале проверки по факту ЧП.

«По предварительным данным, драка произошла 28 января в краевой столице. Полицейские установили личность одной из участниц, ей 14 лет», — заявили в пресс-службе.

Правоохранители установят обстоятельства события и дадут оценку работе должностных лиц системы органов профилактики.

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