Медведи насмерть загрызли ребенка в Сочи

Мальчик подошел к вольеру двух диких медведей в Сочи. Звери на него напали. Спасти ребенка не удалось, так как он скончался от полученных ран. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Правоохранители выяснили, что вечером 4 августа ребенок был на улице Армавирской в поселке Дагомыс. Он зашел на территорию одной из коммерческих организаций, где стоял вольер с двумя дикими медведями. Мальчик прошел к клетке через незапертую калитку, служащую внешним ограждением от хищников.

Животные напали на ребенка, сильно ранив его. На место приехали врачи скорой, которые констатировали смерть 11-летнего ребенка. Мальчик скончался от многочисленных ран. Позже в прокуратуре уточнили, что один из медведей мог затянуть свою жертву в вольер.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели ребенка. Они намерены проверить правомерность содержания диких медведей и соблюдение условий безопасности.