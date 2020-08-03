Сотрудник заповедника в Забайкалье остался жив после нападения медведя

Работник Сохондинского заповедника остался жив после нападения медведя. Инцидент произошел в районе реки Киркун в Забайкалье.

Уточняется, что госинспектор прибыл к реке, чтобы оценить степень загрязнения воды после работы добытчиков золота. Один из экспертов на время покинул место стоянки. Зверь напал на мужчину приблизительно в километре от локации, в которой находилась команда.

Дикое животное сломало пострадавшему ногу. Также прибывшие на место врачи зафиксировали у мужчины рваные раны в области бедра и голени. Медики решили доставить госинспектора в райцентр на вертолете, пишет ИА Nation News.

Медведь скрылся в лесу.