Важное 06 апреля 2024, 16:05 Медведев назвал истинных организаторов теракта в «Крокусе» Зампред СБ Медведев назвал Макрона одним из спонсоров теракта в «Крокусе» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Истинные организаторы теракта в Московской области — официальные лица Украины, среди пособников — президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом в Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «легенду об ответственности ИГ»* разработали специально, а экстремисты подтвердили ее «просто для увеличения своего капитала».

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«Истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ*. Таков замысел. Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наемных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. <…> Это официальные лица нацистской Украины», — констатировал политик.

Медведев предположил, что Украина решила компенсировать терактами неудачи в боях. Теперь им придется ответить за это по закону, причем «без срока давности».

Пособников, по его мнению, много, среди них есть и международные спонсоры, высшие должностные лица стран НАТО.

«Да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта», — рассудил зампред СБ России.

Ранее российские следователи нашли возможное доказательство связи Украины с терактом. В телефоне одного из обвиняемых обнаружились фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.