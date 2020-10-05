Медведь напал на смотрителя цирка на проспекте Вернадского, когда тот зашел в вольер. В результате мужчина умер в реанимации от полученных травм.

После нападения сотрудника цирка сразу госпитализировали, врачи пытались спасти ему жизнь, но травмы были слишком серьезными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Был ли медведь болен или что-то его разозлило — неизвестно. Представители цирка пока не выступили с официальными комментариями.

В начале октября произошел еще один похожий случай. В цирке-шапито в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе медведь после выступления поцарапал дрессировщика и его сына. Пострадавших отвезли в больницу, раны оказались незначительные. В момент происшествия медведя вели в вольер, где у посетителей не было доступа к животному.

Гендиректор цирка сообщила, что медведь просто махнул лапой из-за чего появилась царапина, а ребенка ударил лапой в лоб. Но при этом она отметила, что животных в цирке вакцинируют, а сотрудники следят за из поведением.