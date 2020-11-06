«Даже за детдомовцев есть кому заступиться». Как пациентка новосибирской больницы поймала медика на жестокости
Пациентка Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Ирина сняла на видео, как одна из медсестер жестоко обращается с ребенком. Примерно в 07:00 автор ролика проснулась от шума и решила заглянуть в палату, в которой, по ее словам, лежат дети из детского дома.
Пациентка увидела, что по палате бегает девочка. В один момент медсестра поймала ребенка за волосы и якобы ударила по лицу. Причем эта же сотрудница принимала Ирину с детьми, когда они только поступили в больницу. Она улыбалась и не производила впечатления человека, который может жестоко обращаться с детьми.
Пациентка поставила камеру в палате и начала укладывать своих детей. Когда она просмотрела запись, то увидела, что сотрудница подвела одного ребенка к кровати, подняла его за волосы и швырнула, небрежно накрыв одеялом.
Ирина рассказала «360», что ролик снимала из своей палаты через небольшое окно. По словам пациентки, раньше тоже бывали такие случаи, причем предпоследний был жестче. В Следственный комитет она уже обратилась.
Да, [сотрудники больницы] косо смотрят. Зато будут знать, что даже если дети ненужные, за них есть кому заступитьсяИрина.
По словам Ирины, в больнице она регулярно слышала от медсестер мат. Такую же информацию дала другая женщина, чья 15-летняя дочь когда-то лежала в учреждении.
Новосибирские следовали организовали проверку после публикации видео. СК по Новосибирской области принял к сведению, что подобные случаи происходят не в первый раз. В ходе работы установят все обстоятельства случившегося.
К разбору произошедшего подключилась комиссия Минздрава региона и уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко. Медсестру отстранили от работы и вскоре уволят, а также проведут проверку во всем учреждении.