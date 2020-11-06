«Даже за детдомовцев есть кому заступиться». Как пациентка новосибирской больницы поймала медика на жестокости

Медсестру туберкулезной больницы в Новосибирске уличили в жестокости по отношению к пациентам из детдома. Женщина, которая лежала в больнице со своими детьми, увидела, как медик таскает другого ребенка за волосы. Следователи уже начали проверку, а медработницу собираются уволить. Ведь такие случаи происходят не в первый раз.

Пациентка Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Ирина сняла на видео, как одна из медсестер жестоко обращается с ребенком. Примерно в 07:00 автор ролика проснулась от шума и решила заглянуть в палату, в которой, по ее словам, лежат дети из детского дома.

Пациентка увидела, что по палате бегает девочка. В один момент медсестра поймала ребенка за волосы и якобы ударила по лицу. Причем эта же сотрудница принимала Ирину с детьми, когда они только поступили в больницу. Она улыбалась и не производила впечатления человека, который может жестоко обращаться с детьми.

Пациентка поставила камеру в палате и начала укладывать своих детей. Когда она просмотрела запись, то увидела, что сотрудница подвела одного ребенка к кровати, подняла его за волосы и швырнула, небрежно накрыв одеялом.

Ирина рассказала «360», что ролик снимала из своей палаты через небольшое окно. По словам пациентки, раньше тоже бывали такие случаи, причем предпоследний был жестче. В Следственный комитет она уже обратилась.

Да, [сотрудники больницы] косо смотрят. Зато будут знать, что даже если дети ненужные, за них есть кому заступиться Ирина.

По словам Ирины, в больнице она регулярно слышала от медсестер мат. Такую же информацию дала другая женщина, чья 15-летняя дочь когда-то лежала в учреждении.

Новосибирские следовали организовали проверку после публикации видео. СК по Новосибирской области принял к сведению, что подобные случаи происходят не в первый раз. В ходе работы установят все обстоятельства случившегося.

К разбору произошедшего подключилась комиссия Минздрава региона и уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко. Медсестру отстранили от работы и вскоре уволят, а также проведут проверку во всем учреждении.