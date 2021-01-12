Медики уточнили число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге

При пожаре в Екатеринбурге, который унес жизни восьми человек, пострадали девять жильцов девятиэтажки. Среди них есть ребенок. Его госпитализировали.

Данные по пострадавшим привел «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области.

«Пострадавших девять, один несовершеннолетний госпитализирован в девятую городскую детскую больницу», — уточнили в Минздраве.

Медики добавили, что состояние ребенка оценивается как средней тяжести. В ведомстве напомнили, что погибли восемь человек. На место происшествия выехал глава свердловского Министерства здравоохранения Андрей Карлов.

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел в ночь на 12 января. Его очаг находился в квартире на втором этаже. Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Погибших нашли на втором, пятом и девятом этажах. Возбуждено уголовное дело.

Из-за плотного задымления из подъезда эвакуировали 90 человек, среди которых было девять детей. Люди уже вернулись в свои квартиры.