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    12 января 2021, 08:41

    Медики уточнили число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге

    Александра Ломейко

    При пожаре в Екатеринбурге, который унес жизни восьми человек, пострадали девять жильцов девятиэтажки. Среди них есть ребенок. Его госпитализировали.
    Медики уточнили число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге

    Данные по пострадавшим привел «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области.

    «Пострадавших девять, один несовершеннолетний госпитализирован в девятую городскую детскую больницу», — уточнили в Минздраве.

    Медики добавили, что состояние ребенка оценивается как средней тяжести. В ведомстве напомнили, что погибли восемь человек. На место происшествия выехал глава свердловского Министерства здравоохранения Андрей Карлов.

    Пожар в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел в ночь на 12 января. Его очаг находился в квартире на втором этаже. Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Погибших нашли на втором, пятом и девятом этажах. Возбуждено уголовное дело.

    Из-за плотного задымления из подъезда эвакуировали 90 человек, среди которых было девять детей. Люди уже вернулись в свои квартиры.