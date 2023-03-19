19 марта 2023, 11:25
Медики оценили состояние попавших в ДТП в Крыму детей как тяжелое
Минздрав Крыма: двух из трех пострадавших в ДТП детей готовят к операции
Дети из семьи, которую сбил автомобиль в Крыму, находятся в тяжелом состоянии. В пресс-службе Минздрава региона уточнили РИА «Новости», что двух из трех несовершеннолетних готовят к операции.
«Дети переведены в ГБУЗ РК „Республиканская детская клиническая больница“, все в тяжелом состоянии», — отметили врачи.
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Мать детей находится в районной больнице. Ее состояние, по словам медиков, средней степени тяжести.
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У отца, по информации крымского Минздрава, травмы легкой степени. Специалисты оказали ему необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.
Авария произошла в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма. Автомобиль сбил семью из пяти человек. Взрослых и детей доставили в больницу.
Предварительно установлено, что управлявший машиной был пьян. Пешеходы, на которых он наехал, добавили в МВД, шли по краю проезжей части.
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