Происшествия 19 марта 2023, 11:25 Медики оценили состояние попавших в ДТП в Крыму детей как тяжелое Минздрав Крыма: двух из трех пострадавших в ДТП детей готовят к операции Прокуратура Крыма

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Дети из семьи, которую сбил автомобиль в Крыму, находятся в тяжелом состоянии. В пресс-службе Минздрава региона уточнили РИА «Новости», что двух из трех несовершеннолетних готовят к операции.

«Дети переведены в ГБУЗ РК „Республиканская детская клиническая больница“, все в тяжелом состоянии», — отметили врачи.

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Мать детей находится в районной больнице. Ее состояние, по словам медиков, средней степени тяжести.

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У отца, по информации крымского Минздрава, травмы легкой степени. Специалисты оказали ему необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Авария произошла в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма. Автомобиль сбил семью из пяти человек. Взрослых и детей доставили в больницу.

Предварительно установлено, что управлявший машиной был пьян. Пешеходы, на которых он наехал, добавили в МВД, шли по краю проезжей части.