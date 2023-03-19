Происшествия 19 марта 2023, 07:45 Сбивший пять человек в Крыму водитель был пьян МВД: сбивший двух взрослых и троих детей на дороге в Крыму водитель был пьян Фото: Прокуратура Республики Крым

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В селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма пьяный водитель совершил наезд на пятерых человек, среди которых были трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Водитель задержан, по предварительным данным, он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

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В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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По предварительным данным, ДТП произошло около 21:10 в селе Емельяновка на улице Центральной. 54-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2107, сбил пятерых пешеходов. Семья с тремя детьми шла по по краю проезжей части.

В результате происшествия пострадали пешеходы, среди которых родители и трое малолетних детей. Всех пятерых госпитализировали с места аварии.

Прокуратура республики организовала проверку по факту происшествия