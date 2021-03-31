Свыше 150 человек с признаками отравления обратились к медикам на Ставрополье

Свыше 150 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции в Минераловодском городском округе Ставрополья. В больницу попали 11 человек из числа обратившихся.

«По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся — ротавирус и норовирус», — сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю. Фрагмент сообщения привел ТАСС.

По данным ведомства, следователи взяли пробы воды на водонапорной станции и других гидросооружениях на территории населенного пункта. Специалисты также назначили судебные экспертизы, произвели выемку документов в водоканале, а также продолжают допрашивать медперсонал. Допрошены больше 90 человек, которые признаны потерпевшими.

Власти организовали подвоз воды в семь сел Минераловодского округа. Также в округе развернут инфекционный госпиталь. Следователи возбудили по факту массового пищевого отравления уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Накануне за медицинской помощью обратились 55 человек с признаками кишечного расстройства. Из них 30 детей. Госпитализировано в участковую больницу семь человек, рассказали в ГУ МЧС по региону.