Массовое отравление случилось на Ставрополье. Среди пострадавших 30 детей

На Ставрополье 55 человек с признаками кишечного расстройства обратились за помощью к медикам. Из них 30 детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа в участковую больницу села обратились граждане с признаками кишечного расстройства — 55 человек, из них 30 детей. Госпитализировано в участковую больницу семь человек», — рассказали в ведомстве.

В МЧС не уточнили, из-за чего люди массово могли почувствовать себя плохо. Информации о состоянии здоровья заболевших нет.

В начале марта почти сто школьников в Красноярском крае отравились салатами из свежих овощей. Дети попали в больницу с иерсиниозной инфекцией, вызвавшей псевдотуберкулез. Виновниками считают мышей и неправильную обработку продуктов. В школьных столовых провели проверку и выяснили, что детям стало плохо после салата из моркови с яблоками и салата «Витаминный». На овощебазе специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что иерсиниями были загрязнены овощи, упаковка, оборудование и инвентарь.