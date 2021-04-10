Мебельный склад вспыхнул в Электростали. Видео

В подмосковной Электростали загорелся мебельный склад. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании по адресу Промышленный проезд, 11, корпус 8, поступила в 21:36 по московскому времени.

Когда прибыла первая пожарная машина, наблюдалось сильное задымление внутри здания.

Сейчас пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. На месте работают 59 человек и 20 единиц техники.

Ранее в Воронеже сгорела кровля пятиэтажки. Причина пожара неизвестна. Жильцов эвакуировали. ЧП произошло в доме № 27 по улице Еремеева. Дом отключили от газа и электричества.