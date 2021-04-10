Крупный пожар в пятиэтажке Воронежа потушили

Пожарные справились с огнем в пятиэтажном доме в Коминтерновском районе Воронежа. В пятиэтажке загорелась кровля, из дома вывели 177 жильцов, включая трех пожилых инвалидов, которые не могли выбраться самостоятельно.

В 23:25 (местное время совпадает с московским) объявили о локализации пожара на площади 500 квадратных метров. В 23:44 пожар ликвидировали, сообщили в областном главке МЧС.

На пожаре никто не пострадал.

В мэрии Воронежа заявили, что жильцы, которым это необходимо, могут переночевать в городском дворце культуры. Там организовали пункт временного пребывания.

Возгорание произошло в доме № 27 по улице Еремеева. Причина ЧП неизвестна. Здание, по данным «Воронежской правды», отключили от электричества и газа.

В соцсетях появились фото и видео пожара. Судя по снимкам, огонь было видно издалека.

В пятницу в Волгограде огонь бушевал на заводе по производству дроби. Площадь пожара составила 1850 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.