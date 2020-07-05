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    05 июля 2020, 17:08

    МЧС: угрозы дальнейшего обрушения на стройке в Кировской области нет

    Александра Каширина

    Дополнительных обрушений здания в Зуевке Кировской области пока не предвидится. Сейчас там ведутся работы по демонтажу конструкций, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

    В ведомстве уверены, что угрозы дальнейшего обрушения конструкций нет. Сейчас на стройке ведутся работу по разборке упавших конструкций и расчистке территории.

    Ранее сегодня стена строящегося торгового центра на улице Свердлова, дом № 1А, в Зуевке Кировской области обрушилась на рабочих. Причиной происшествия стали рухнувшие перекрытия. Трое сотрудников стройки погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    Одного пострадавшего удалось извлечь из-под обломков, он сейчас находится в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова.