05 июля 2020, 17:08
МЧС: угрозы дальнейшего обрушения на стройке в Кировской области нет
Дополнительных обрушений здания в Зуевке Кировской области пока не предвидится. Сейчас там ведутся работы по демонтажу конструкций, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уверены, что угрозы дальнейшего обрушения конструкций нет. Сейчас на стройке ведутся работу по разборке упавших конструкций и расчистке территории.
Ранее сегодня стена строящегося торгового центра на улице Свердлова, дом № 1А, в Зуевке Кировской области обрушилась на рабочих. Причиной происшествия стали рухнувшие перекрытия. Трое сотрудников стройки погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Одного пострадавшего удалось извлечь из-под обломков, он сейчас находится в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова.