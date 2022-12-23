23 декабря 2022, 12:24
МЧС сообщило подробности пожара в общежитии ОМОН в Москве
МЧС: при пожаре в общежитии ОМОН в Москве никто не пострадал
При пожаре в здании общежития ОМОН ГУ МВД в Москве никто не пострадал, сообщили «360» в региональном главке МЧС. По данным ведомства, в 12:12 возгорание полностью потушили.
«Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, в 12:12 его потушили. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.
Реклама
О ЧП в общежитии ОМОН на улице Твардовского ранее сообщил источник «360». По его информации, очаг возгорания находился в комнате для хранения бронежилетов на седьмом этаже.
Реклама
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама