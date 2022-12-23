Эксклюзив 23 декабря 2022, 12:24 МЧС сообщило подробности пожара в общежитии ОМОН в Москве МЧС: при пожаре в общежитии ОМОН в Москве никто не пострадал РИА «Новости»

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При пожаре в здании общежития ОМОН ГУ МВД в Москве никто не пострадал, сообщили «360» в региональном главке МЧС. По данным ведомства, в 12:12 возгорание полностью потушили.

«Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, в 12:12 его потушили. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.

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О ЧП в общежитии ОМОН на улице Твардовского ранее сообщил источник «360». По его информации, очаг возгорания находился в комнате для хранения бронежилетов на седьмом этаже.

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