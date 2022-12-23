Эксклюзив 23 декабря 2022, 12:07 Пожар вспыхнул в общежитии ОМОН в Москве Источник «360»: в общежитии ОМОН в Москве произошел пожар

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Пожар вспыхнул в здании общежития ОМОН ГУ МВД на улице Твардовского в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, из окна на седьмом этаже валит густой дым.

Источник уточнил, что возгоранию присвоили ранг 1-БИС. По предварительной информации, очаг возгорания находится в комнате хранения бронежилетов, уточнил собеседник «360».

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Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. Официально данные о пожаре в общежитии ОМОН пока не подтвердили.

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