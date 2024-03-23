Важное 23 марта 2024, 18:41 МЧС сообщило о продолжении тушения пожара в Crocus City Hall МЧС России

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Бригады спасателей продолжают работу по тушению пожара в здании Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Применяется специализированная техника», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, как сообщили в МЧС, порядка 100 специалистов аэромобильной группировки спасательного центра Ногинска привели в готовность. В общей сложности бригады спасателей разобрали и вывезли порядка 63 кубических метров обрушившихся конструкций.

Согласно последним данным, в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске начали демонтаж конструкций, которые могут угрожать работе спасателей.

Террористы ворвались в концертный зал вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Боевики открыли огонь по зрителям. После этого в здании начался пожар.

Согласно последней информации, в ходе теракта погибли 133 человека.