Происшествия 13 августа 2023, 00:04 МЧС сообщило о ликвидации пожара на грузовом судне в порту Архангельска Сотрудники МЧС потушили пожар площадью 300 кв. м. на судне в порту Архангельска

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Сотрудники МЧС России потушили пожар на грузовом судне в порту Архангельска. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ. Экипаж пришвартованного сухогруза эвакуировался самостоятельно до прибытия огнеборцев», — уточнили в министерстве.

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Для проверки трюмов, расположенных поблизости, направили сотрудников МЧС, туда же подали четыре пожарных ствола на охлаждение металла. В ликвидации пожара участвовали 12 единиц техники и 45 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Ранее два человека пострадали во время пожара на катере в Нижнем Тагиле. По предварительной информации, судно загорелось, когда его владелец пытался запустить двигатель. В итоге мужчина и его девятилетний ребенок получили ожоги. Мальчика госпитализировали.