Происшествия 07 августа 2023, 12:22 Два человека пострадали при пожаре на катере в Нижнем Тагиле

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Возгорание моторного отсека лодки произошло в Нижнем Тагиле Свердловской области. В результате пожара пострадали два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По предварительным данным, катер загорелся в тот момент, когда владелец судна попытался запустить двигатель.

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Отмечается, что в результате возгорания пострадал мужчина и его девятилетний сын, мальчика доставили в детскую горбольницу.