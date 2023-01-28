Эксклюзив 28 января 2023, 01:14 Крупный пожар на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье сняли на видео «360»: Появилось видео крупного пожара на рынке «Синдика» в Подмосковье

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В Подмосковье горят склады с лакокрасочными материалами на территории строительного рынка «Синдика». В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Московской области, площадь возгорания уже превысила 2,1 тысячи квадратных метров.

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К тушению привлекли 87 человек и 27 единиц техники.

Данных о пострадавших не поступало.