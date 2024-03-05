Происшествия 05 марта 2024, 16:30 МЧС показало видео с тушением природного пожара в Приморье МЧС: огнеборцы локализовали природный пожар в Приморье

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Крупный природный пожар вспыхнул в селе Ромашка Хасанского муниципального округа в Приморье. Пожарные локализовали возгорание, сообщила пресс-служба МЧС России.

Из-за загоревшейся сухой травы огонь распространился на площади в тысячу гектаров. Для тушения пожара МЧС задействовали 200 сотрудников и 37 единиц техники.

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«В селе Ромашка Хасанского муниципального округа локализован пал сухой растительности на площади около 1000 гектаров», — указали в пресс-службе.

Спасатели мониторят ситуацию с помощью беспилотников и контролируют обстановку в округе. МЧС также опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, как в поле полыхает сухая трава и идет густой дым от потушенных участков.

Ранее губернатор Приморского края обнародовал видеоролик с пожарами в Хасанском муниципальном округе. Он предупредил, что в регионе ввели особый противопожарный режим.