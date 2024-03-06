Происшествия 06 марта 2024, 10:27 МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате МЧС опубликовало видеозапись с места пожара в пансионате в Воронеже

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Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в воронежском пансионате. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС.

Внутри здания находились 52 человека, спасатели оперативно их эвакуировали. В ликвидации возгорания участвовали 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

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По информации пресс-службы, загорелась кровля двухэтажного пансионата на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных МЧС кадрах видно, как спасатели эвакуировали на носилках пожилых людей и передавали их бригадам скорой помощи. Чтобы потушить пожар, огнеборцы с помощью техники поднимались на крышу горящего здания.

Ранее МЧС информировало, что в пансионате находились 49 маломобильных постояльцев, а также три человека из персонала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о пожаре и отметил, что ЧП произошло в Коминтерновском районе города.