МЧС показало кадры с места пожара на сочинском стройрынке

Пожар на строительном рынке «Спартак» в Сочи потушили за полтора часа. Огонь охватил 870 квадратов. Кадры с места возгорания предоставили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Торговые помещения на улице Пластунской в Сочи загорелись поздно вечером 28 мая. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь распространился на площади в 870 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

«Подано шесть пожарных стволов „Дельта“. Организована работа звеньев газодымозащитной службы. На места работает служба пожаротушения, организован штаб», — отмечали в ведомстве.

Локализовали пламя в 00:42, с открытым горением справились к 01:01, а полностью потушили пожар в 01:21. На борьбу с ним ушло около полутора часов.

Причина возгорания устанавливается. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Очевидцы писали в соцсетях, что сначала пламя охватило расположенные с краю торговые точки, а потом перекинулось вглубь. Из-за пожара улицу Пластунскую перекрыли — водителей просили выбирать пути объезда.