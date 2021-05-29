Стройрынок вспыхнул в Сочи. Видео

В центральном районе Сочи загорелся строительный рынок. К месту происшествия стянули несколько пожарных расчетов, а ведущую к рынку улицу перекрыли.

Информация о пожаре в МЧС поступила в 23:51 28 мая, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Незамедлительно к месту ЧП направили силы и средства спасателей.

«По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что происходит загорание торговых павильонов на площади 870 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара», — уточнил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

К рынку стянули несколько пожарных расчетов. Работу также начали звенья газодымозащитной службы. В 00:42 пожар удалось локализовать, а в 01:01 — ликвидировать открытое горение.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Ролик разместили в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте».

«Полыхает строительный рынок „Спартак“. Перекрыли улицу Пластунскую — разворачивают машины. Началось все с магазинчиков, которые с краю. Там, по-моему, магазин сантехники. Дальше перекинулось на здание, которое глубже», — рассказал снявший полыхающее здание мужчина.