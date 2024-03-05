Происшествия 05 марта 2024, 09:48 МЧС опубликовало кадры с тушением пожара в трехэтажке в Зернограде Огнеборцы локализовали пожар в жилом доме в Зернограде

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Спасатели локализовали пожар в жилом трехэтажном здании в Зернограде в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь распространился на территории в 800 квадратных метров, загорелась кровля здания. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 35 жильцов. Часть из них прибыли в пункты временного размещения.

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«Эвакуированы 35 жильцов: из них 11 находятся в пунктах временного размещения, пожелали остаться у родственников — 24», — указали в пресс-службе.

На месте ЧП работают 50 огнеборцев, для тушения пожара спасатели также задействовали 15 единиц техники. На опубликованных МЧС кадрах видно, что здание охвачено дымом, внутри него можно заметить языки пламени.

Ранее крупный пожар произошел в столице — огонь вспыхнул в доме на улице Скульптора Мухиной. По информации источника «360», загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже в 14-этажном здании. Огнеборцы присвоили пожару первый ранг. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.