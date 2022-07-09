МЧС опровергло крушение частного вертолета в Люберцах

Телеканал «Звезда» сообщил, что частный вертолет разбился в Люберцах, зацепившись за линию электропередачи и скрывшись за деревьями. Телеканал «360» связался с пресс-службой МЧС, где эти данные опровергли.

«С вертолетом все в порядке, он просто сел не по плану. Произошла техническая ошибка, пилот принял решение сесть в поле, возле поселка Октябрьский в Люберцах. С вертолетом все в порядке, повреждений нет, с тремя пассажирами все в порядке», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Также отмечается, что задымления воздушного летательного аппарата не было, вертолет «просто сел».

Ранее на видео показали, как самолет рухнул в воду у побережья Майами-Бич в США.