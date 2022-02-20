Вертолет рухнул в воду у побережья Майами-Бич. Видео

Вертолет упал воду недалеко от пляжа в Майами-Бич. В результате крушения пострадали два человека, которых доставили в больницу. Об этом сообщила местная полиция.

По информации правоохранителей, вертолет рухнул в воду днем в субботу, 19 февраля. Воздушное судно разбилось рядом с побережьем в Майами-Бич, штат Флорида. В тот момент на пляже находилось большое количество отдыхающих.

Момент падения вертолета попал на видео. На кадрах видно, что вертолет быстро снижается, а затем падает в воду.

Власти сообщили, что на борту находились три человека. Двоих пассажиров доставили в Мемориальную больницу Джексона. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Третий человек не пострадал, уточнило CBS Miami.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), крушение потерпел вертолет Robinson R44. Место падения перекрыли на время работы экстренных служб. Все причины и обстоятельства крушения вертолета предстоит выяснить специалистам.