Стало известно, кто из экипажа затопленного судна «Онега» выжил

Двое выживших после затопления судна «Онега» в Баренцевом море — это третий помощник штурмана и матрос. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь Росморречфлота, советник заместителя министра транспорта Алексей Кравченко.

По его словам, информация о произошедшем с «Онегой» поступила оперативному дежурному 28 декабря, в 05:20 по московскому времени.

«К месту событий было направлено рыболовное судно „Войково“. На его борт по прибытии к месту было поднято два из 19 членов экипажа. Это третий помощник штурмана и матрос. Они находились в гидротермических гидрокостюмах, их состояние позволяет не волноваться за их здоровье, за их жизнь», — заявил Кравченко.

Выжившие рассказали, что траулер опрокинуло волной. Известно, что в этот момент было очень сильное оледенение и все подлодные конструкции были покрыты «ледяной глазурью».

Поисково-спасательную операцию координирует МСПЦ Архангельск. Для помощи направлены еще три рыболовные судна. Место ЧП находится недалеко от полуострова Гусиная Земля. Кравченко отметил, что погода в месте поисков плохая.

«Дует восточный, юго-восточный ветер 15–20 метров в секунду — достаточно сильный. Идет обледенение всех находящихся там судов. Высота волны — от двух до четырех метров», — добавил пресс-секретарь Росморречфлота.

СМИ писали, что 17 человек с траулера, вероятнее всего, погибли. Известно, что тело одного из моряков уже нашли. Кравченко эту информацию не прокомментировал.