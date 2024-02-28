Происшествия 28 февраля 2024, 00:45 МЧС назвало фейком видео с упавшим в Челябинске НЛО МЧС: видео с неопознанным объектом в небе над Челябинском смонтировали Freepik

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Видео с неопознанным летающим объектом, якобы пролетающим над Челябинском, является фейком. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях обращений по данному факту не поступало», — указали в сообщении.

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Накануне вечером в местных социальных сетях опубликовали видео, как в небе над Челябинском якобы пролетает неизвестный светящийся объект. В комментариях некоторые горожане решили, что над мегаполисом пронесся и упал метеорит. Камеры видеонаблюдения эту информацию не подтвердили, добавили в главке МЧС.

Неопознанный летающий объект ранее случайно сняла стюардесса лоукостера Wizz Air во время полета над Европой. По словам бортпроводницы, она убедилась в существовании инопланетной жизни.