Мир 17 января 2024, 18:07 Розовый НЛО засняли в полете над Европой Daily Mail: стюардесса Wizz Air сняла на видео НЛО во время рейса в Польшу Manfred Bail / Global Look Press

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Неопознанный летающий объект случайно попал на видео, которое сняла стюардесса лоукостера Wizz Air во время полета над Европой. Кадры опубликовало издание Daily Mail.

По словам 36-летней Денизы Тэнасе, она решила записать на видео красивый вид из иллюминатора во время полета из Великобритании в Польшу. После просмотра ролика ее внимание привлек светящийся розовый объект странной формы.

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Бортпроводница отметила, что за год своей работы она не видела ничего подобного, зато теперь убедилась в существовании инопланетной жизни. Девушка показала видео пилотам, но те тоже пришли в замешательство.

«Во время полета они ничего не заметили, турбулентности не было», — резюмировала Тэнасе.

Ранее братья Джошуа и Питер Солорзано во время трансляции из международного аэропорта Лос-Анджелеса заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом президента США Джо Байдена.