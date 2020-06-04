МЧС нашло решение по аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось топливо

Последствия разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске ликвидируют. Решение уже нашли в МЧС. Место аварии глава ведомства осмотрел с воздуха.

В районе ЧС работает оперативная группа ведомства, сообщили в пресс-службе министерства. За развитием ситуации следят беспилотники.

Спасатели выяснили, как справиться с последствиями разлива солярки. Об этом на прошедшем совещании заявил глава МЧС Евгений Зиничев, которого процитировало РИА «Новости».

«Думаю, что решение найдено. И мы его выполним», — сказал он. Подробности на этот счет министр приводить не стал.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова добавила, что ее ведомство о поручению прокуратуры начало внеплановую проверку. По ее результатам составят акт, виновных привлекут к ответственности и рассчитают сумму ущерба. Полученную информацию специалисты также передадут следователям.

Утечка более 20 тысяч кубометров нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Часть топлива попала в местный ручей и реку. Площадь загрязнения составила 180 тысяч «квадратов». В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня.