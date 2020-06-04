Прокуратура озвучила площадь загрязнения после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске привел к масштабному загрязнению территории. Его площадь составила 180 тысяч квадратных метров.

После аварии на производственной площадке солярка попала в землю, в том числе водосборные площади ручья Безымянного и рек Дальдыкан и Амбарной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«По состоянию на 2 июня площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарной, где установлены пояса из заградительных бонов, <…> составила 180 тысяч квадратных метров», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Проверку случившегося проводят сотрудники региональной прокуратуры вместе с экспертами МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора и Росрыболовства. Возбуждено три уголовных дела, которые объединили в одно производство. Следователи задержали начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, который отказался давать показания.

В Красноярском крае после аварии ввели режим ЧС федерального уровня. На место ЧП прибыл губернатор Александр Усс.