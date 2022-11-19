19 ноября 2022, 09:44
МЧС направило в Тымовское дополнительную группу спасателей
МЧС: на место взрыва дома в Тымовском выехала дополнительная группа спастелей
К месту взрыва в жилом доме на Сахалине направлена дополнительная группа из 26 спасателей. Об этом сообщил ТАСС со слов сотрудников пресс-службы МЧС России.
По их данным, дополнительные силы — аэромобильная группировка спасателей — направлены из Южно-Сахалинска. Эти сотрудники оперативных служб являются частью ГУ МЧС по Сахалинской области.
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«В составе 26 человек и четыре единицы техники», — сообщили представители пресс-службы ведомства.
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Также источник ТАСС отметил, что в состав дополнительной группировки спасателей включили кинологов и психолого, сотрудничающих с МЧС.
Взрыв в жилом доме в Тымовском произошел примерно в 05:00 по московскому времени. Предварительная версия случившегося гласит, что к трагедии привело неправильное использование баллонов газа.
По имеющейся 09:00 (по московскому времени) информации, количество погибших увеличилось до семи человек. Причем трое из них — дети. Спасатели ищут еще шесть жителей дома. В поисках помогают добровольцы.
МЧС РФ
Взрыв газа в доме на Сахалине
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