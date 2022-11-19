Важное 19 ноября 2022, 08:54 Число погибших при взрыве в доме на Сахалине выросло до семи Власти региона: число погибших при взрыве в Тымовском выросло до 7

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Известно уже о семи погибших при взрыве дома в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом написал губернатор региона Валерий Лымаренко в Telegram.

«Во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое — дети», — сообщил он.

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Поиски еще трех жителей продолжаются. Спасатели разбирают завалы. К работе подключаются добровольцы.

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По предварительным данным, взрыв в сахалинской пятиэтажке произошел из-за неправильного хранения и эксплуатации газовых баллонов. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и уничтожении/повреждение имущества по неосторожности. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются, сообщила пресс-служба СУ СК по Сахалинской области.

Местные жители сообщили, что сначала решили, будто произошло землетрясение — такой силы и громкости был взрыв. Жители также отметили, что примерно в том районе, где все случилось, накануне сильно пахло газом, но никто не обратился в экстренные службы.

На место отправили вертолет МЧС Ми-8.