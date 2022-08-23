МЧС локализовало лесной пожар в Ростовской области

Лесной пожар в Каменском районе локализовали на площади 54 гектара. К тушению привлекли почти 500 спасателей, авиацию и пожарный поезд, сообщило МЧС России.

«В Ростовской области локализовали лесной пожар в Каменском районе на площади 54 гектара. Работы по тушению проводили в круглосуточном режиме. Тушение пожара осложняли высокие температуры и сильный ветер», — заявили спасатели.

Пожар на территории Каменского и Калитвинского лесничеств начался днем 22 августа. МЧС вызвали в 14:28. Загорелась трава на землях лесного фонда и населенных пунктов.

К тушению привлекли более 150 человек и 50 единиц техники, пожарный поезд и два вертолета Ми-8. Благодаря этому огонь не перекинулся на дома, а задымление — на близлежащую трассу. Однако ночью площадь, охваченная огнем, увеличилась с 20 до 50 гектаров. К утру вторника к работе привлекли 471 пожарного и 75 единиц техники.

Тем временем в Рязанской области площадь лесных пожаров превысила 180 гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.