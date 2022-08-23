Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров. Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС.

В связи с этим в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

«Посещение лесов запрещено. Ограничен доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров. Площадь активного горения составляет 183 гектара», — рассказали в ведомстве.

В тушении участвуют более 9,2 тысячи человек, 1,7 тысячи единиц техники и 17 воздушных судов. Авиация уже сбросила на очаги пожаров 15 253 тонны воды, выполнив 2409 сливов. Борьбу со стихией осложняют жаркая погода и ветер с порывами до 10 метров в секунду.

В московском регионе утром 17 августа появились смог и запах гари. Причиной этого стали лесные пожары в Рязанской области. На помощь местным спасателям из столицы направили технику — бульдозеры, вертолеты для разведки и тушения очагов возгорания.

В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Пройденная огнем площадь медленно увеличивается, по данным Авиалесоохраны, она достигла восьми-девяти тысяч гектаров. В тушении задействовали МЧС, Рослесхоз, областные и муниципальные службы.