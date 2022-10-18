«Чудом уцелел». Житель загоревшегося дома в Ейске вышел забирать внука за 10 минут до падения самолета | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 01:18 «Чудом уцелел». Житель загоревшегося дома в Ейске вышел забирать внука за 10 минут до падения самолета Жительница загоревшегося дома в Ейске: отец пошел за внуком в школу прямо перед пожаром «360»

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Жительница дома в Ейске, рядом с которым упал истребитель Су-34, рассказала «360», как ее отец чудом спасся. Во время падения самолета он пошел за внуком в школу, которая расположена за пострадавшим домом.

Дедушка отправился забирать внука с тренировки из школы, и в этот момент во двор жилого дома рухнул самолет, который спровоцировал пожар.

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«Они должны были возвращаться, у него в семь часов тренировка заканчивается. И буквально за 10 минут до этого мама звонит и говорит, что там самолет упал. Она в панике была и ничего не понимала», — рассказала собеседница издания.

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Сама она в этот вечер находилась в Краснодаре, а ее отец был очевидцем падения самолета «от А до Я».Мужчина не пострадал, хотя находился недалеко от места происшествия.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 загорелся при наборе высоты и упал во двор жилого дома. В результате падения начался пожар - огонь повредил более 70 квартир.