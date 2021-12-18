Матерная речь мэра Ханты-Мансийска попала в Сеть

Возмущенная и полная неконтролируемого мата речь мэра Ханты-Мансийска попала в интернет, точнее — в TikTok. Несколько чиновников подтвердили Znak.com, что говорящий действительно их босс Максим Ряшин.

В своей речи говорящий критикует членов своей команды из-за проваленной работы над городским объектом. Цитаты настолько изобиловали матом, что стали полностью непечатными.

А вот губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом в ходе прямой линии. Губернатор использовал матерную лексику, рассказывая про транспортную доступность острова Сарпинского и взаимодействия с главой Волгограда Владимиром Марченко. Об этом его спросила жительница острова, которая отметила, что местные жители формально относятся к городу, но по факту существуют как селяне отдаленных регионов.

Бочаров пообещал решить проблему транспортной доступности острова, и вот тут у него «вырвалось», что такую задачу понятно как решать «падшим женщинам». Это прозвучало в эфире телеканала.