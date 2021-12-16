Волгоградский губернатор выругался матом во время прямой линии

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом в ходе прямой линии. Нецензурное слово прозвучало в эфире местного государственного телеканала. На это указало издание V1.ru.

Губернатор использовал матерную лексику, рассказывая про транспортную доступность острова Сарпинского и взаимодействия с главой Волгограда Владимиром Марченко. Об этом его спросила жительница острова, которая отметила, что местные жители формально относятся к городу, но по факту существуют как селяне отдаленных регионов.

Бочаров заявил, что этому вопросу непременно будет уделено внимание.

«А то, что транспортная доступность слабая, понимаем, и, я думаю, с Владимиром Алексеевичем мы эту задачу решим. Эту задачу *** [падшая женщина] понятно, как ее решать», — сказал в эфире губернатор.

Ранее депутат Мосгордумы Наталия Метелина объяснила случай с нецензурным высказыванием на заседании комиссии по культуре. Депутат отметила, что все произошло еще в середине октября — и ей немного странного, что СМИ только сейчас обратили на это внимание. Саму историю Метелина назвала нелепой и призналась, что не ожидала публичного звучания своих слов: она и не подозревала, что у нее нажата кнопка и началось ее выступление онлайн.