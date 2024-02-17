Происшествия 17 февраля 2024, 18:29 Мать выброшенного в мусорный бак младенца нашли в Новосибирске СК: в Новосибирске задержали мать выброшенного в пакете на мороз младенца РИА «Новости»

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Правоохранители Новосибирска задержали мать, выкинувшую новорожденного ребенка в мусорный бак. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи выяснили, что 22-летняя девушка родила сына на съемной квартире. Ребенка она положила в пакет и выбросила в мусорный контейнер на соседней улице. Женщину не смутили даже сильные морозы, стоящие в городе. Из контейнера ребенка вытащил мужчина, который пришел выбросить мусор.

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Следователи оперативно установили личность подозреваемой по видео с камер видеонаблюдения. Ее задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего.

«Известия» со ссылкой на источник в оперативных службах сообщили, что девушка хотела скрыть беременность от родителей, поэтому решила избавиться от младенца.

Подруга задержанной в беседе с региональным изданием Infopro54 рассказала, что девушка приехала в Новосибирск из Колывани и устроилась на работу в ночной клуб в Бердске. Свою беременность она скрывала от всех.

Младенца в пакете нашли в Железнодорожном районе Новосибирска 16 февраля. Медики доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в реанимации.