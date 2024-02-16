Криминал 16 февраля 2024, 22:38 Житель Новосибирска спас выброшенного в пакете на мороз младенца Завернутого в пакет младенца нашли в Новосибирске, возбуждено уголовное дело РИА «Новости»

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В Новосибирске возле одного из многоквартирных домов нашли новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Следователи возбудили уголовное дело, сообщило региональное СУ СК.

Младенца в пакете нашли в Железнодорожном районе Новосибирска днем 16 февраля. Бригада скорой помощи доставила ребенка в детскую больницу. Он чудом остался жив в 30-градусный мороз.

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«Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Состояние новорожденного стабильное», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Мать младенца уже задержали, она дает показания в полиции, сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». По словам мужчины, который спас малыша, он сначала подумал, что в пакете котенок.

В начале февраля прокуратура Татарстана занялась проверкой жительницы Набережных Челнов, которую заподозрили в жестоком обращении с ребенком.