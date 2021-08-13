Мать в Самаре бросила годовалого сына в квартире на четыре дня. Ребенок умер

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Самары, которая оставила двоих детей без присмотра на четыре дня. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, годовалый ребенок умер.

По версии следствия, 9 августа женщина оставила дома двоих детей, трех лет и одного года. Младший сын при этом был зафиксирован в детском кресле и даже не мог двигаться. По данным СК, малыши оставались без взрослых четверо суток. Тело годовалого ребенка обнаружили 12 августа.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1995 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК Российской Федерации („Убийство малолетнего лица“)», — говорится в сообщении.

Подозреваемая уже задержана. Прокуратура Самарской области проконтролирует ход расследования. Там сообщили, что женщина растила деетй одна и не попадала на учет как неблагополучная. Сейчас медики решают, нужно ли класть в больницу трехлетнего ребенка для серьезного обследования.

Ранее в Подмосковье в больницу попала годовалая девочка, у которой было ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело.