Годовалая девочка попала в больницу с ножевыми ранениями в Подмосковье

В ночь на 20 июля из квартиры в Егорьевске с ножевым ранением была доставлена в больницу годовалая девочка. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что мать девочки оставила ребенка в квартире ночью, отметили в ГСУ СК по Подмосковью. В дальнейшем около 6:00 бригадой «скорой помощи» из этой квартиры была госпитализирована девочка с ножевым ранением.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и средств, допросили свидетелей, а также назначили необходимые экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.

По словам источника «360», мать годовалой девочки пришла с ней к сестре. Женщина оставила дочь у сестры и ушла. Сестра уложила спать своего шестилетнего сына и годовалую племянницу, после этого также ушла. Источник отметил, что в отсутствии взрослых шестилетний ребенок порезал годовалую девочку.