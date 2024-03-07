Происшествия 07 марта 2024, 11:52 Мать в Люберцах отправили под суд за смерть двух детей при пожаре СКР: в Люберцах пройдет суд над женщиной из-за гибели детей при пожаре РИА «Новости»

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В Люберцах передали в суд материалы уголовного дела о гибели двух детей при пожаре в октябре 2023 года. Их мать обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщило ГСУ СКР по Московской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. <…> Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — объявила пресс-служба.

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Пожар произошел в частном доме в поселке Малаховка. Женщина ушла к соседке, оставив детей одних. Дымоход газового водонагревателя на первом этаже нагрелся и спровоцировал возгорание деревянных конструкций.

Вернувшись, женщина застала детей 2019 и 2021 годов рождения без признаков жизни. Возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На Ореховом бульваре в Москве 6 марта произошел крупный пожар. Очевидец рассказал «360», что сгорела квартира в многоэтажке.