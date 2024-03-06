Эксклюзив 06 марта 2024, 20:12 «Очень сильный». Пожар вспыхнул в многоэтажке на юге Москвы Сильный пожар вспыхнул в многоэтажке на Ореховом бульваре в Москве

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Мощный пожар произошел в Южном административном округе Москвы. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Огонь охватил помещение на седьмом этаже дома № 55/16 на Ореховом бульваре. По словам свидетелей случившегося, пожар был очень сильным.

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«Очень сильный [пожар]. Закоптило все этажи сверху, огонь пошел на квартиру ниже через кондиционер. <…> Приехала пожарная [машина] быстро, но к нужному подъезду долго не могла подъехать. Пока все расчистили, квартира уже вся сгорела», — рассказал «360» очевидец.

Источник «360» сообщил, что прибывшие на место спасатели эвакуировали двух человек. Одного пришлось передать врачам. Пожар удалось локализовать.

До этого огонь охватил квартиру в 12-этажном доме на севере Москвы. Огнеборцы МЧС спасли из пожара девять человек, в том числе одного ребенка.