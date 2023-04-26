Происшествия 26 апреля 2023, 23:19 Мать сорвалась с сыном со скалы в Сочи. Их эвакуировали на вертолете МЧС показало видео эвакуации сорвавшегося в горах Сочи подростка

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Мать и сын из Екатеринбурга сорвались со скального участка в Сочи. Подросток травмировал ногу, а женщина получила черепно-мозговую травму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Спасатели эвакуировали пострадавших с помощью вертолета.

Юноша сумел позвонить спасателям. По телефону он сообщил, что его мать находится в бессознательном состоянии. К предполагаемому месту нахождения туристов спасатели вылетели на вертолете Ка-32.

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«Обнаружив пострадавших на склоне горы, сотрудники ЮРПСО МЧС России с применением бортовой лебедки подняли их на борт и позже передали врачам скорой помощи», — сказано в заявлении пресс-службы МЧС.

Мать и сын поехали в незарегистрированный поход по закрытому туристическому маршруту в горах. Он ведет к Ачипсинским водопадам, уточнили «Известия». Все произошло на склоне хребта Ачишхо на высоте 1850 метров над уровнем моря.

В январе корзина воздушного шара зацепилась за дерево в лесном массиве в горах Сочи. Для эвакуации пассажиров спасатели отправили на место вертолет Ка-32 МЧС России.