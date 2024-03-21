Эксклюзив 21 марта 2024, 19:55 Мать с ребенком сбили на тротуаре в Костроме МВД: в Костроме водитель выехал на тротуар, пострадали мать и ребенок РИА «Новости»

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В Костроме водитель выехал на тротуар и наехал на пешеходов. В результате пострадали мать и ребенок, сообщили «360» в пресс-службе МВД по Костромской области.

Авария произошла на перекрестке улиц Симановского и Терешковой 21 марта около 16:00.

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«В Костромской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали мать и ее малолетний ребенок. <…> Автомобиль Haval выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Пострадавшие госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

На месте случившегося работает следственно-оперативная группа, участников ДТП установили. Правоохранители проводят проверку.

Накануне в Забайкальском крае произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. Его увезли в медицинское учреждение.