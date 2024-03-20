20 марта 2024, 17:22
ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в Забайкальском крае
Авария с пострадавшим произошла днем 19 марта на улице Николая Островского в Чите. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на Telegram-канал Госавтоинспекции Забайкалья.
После столкновения двух автомобилей одну из машин перевернуло на бок. Прибывшие на место ДТП медики оказали первую помощь пострадавшему ребенку, а затем увезли его в медучреждение.
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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
ДТП
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