Мать погибшего артиста Большого театра обратилась к Путину. Фото письма

Мама погибшего артиста Большого театра Евгения Кулеша обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Она попросила поспособствовать в расследовании обстоятельств гибели ее сына. В распоряжении «360» оказался текст письма.

Опускающаяся конструкция ударила Кулеша по голове 9 октября через несколько минут после начала оперы «Садко». Несмотря на попытки оказать помощь со стороны коллег, 38-летний мужчина скончался до приезда скорой.

«Уважаемому Президенту России Путину Владимиру Владимировичу. Прошу у вас помощи в расследовании убийства моего сына на сцене Большого театра. Мой единственный сын начал работать с 13 лет, с 10 лет учился в хореографическом училище, работал с известными артистами, честно и ответственно выполнял свои профессиональные обязанности, он артист. В мирное время, не на войне и не за Родину, по вине Большого театра его лишили жизни, а меня — единственной опоры и цели жизни», — сказано в письме на имя президента, которым поделился адвокат семьи Андрей Алешкин.

Она отметила, что строить на сцене декорации в размер настоящих домов и гильотины весом две тонны, которые со скоростью 1,5-2 метра в секунду опускаются на головы людей, — это преступление.

«Прошу наказать виновных, чтобы такое не происходило с другими детьми. Сцена не должна быть подобием стройплощадки, есть более безопасные методы передачи художественного замысла произведений», — говорится в тексте письма матери.

Ранее стало известно, что комиссия Большого театра сделала вывод, что в гибели актера Евгения Кулеша виноват он сам.