Комиссия Большого театра решила, что в смерти актера Евгения Кулеша виноват он сам

Комиссия Большого театра постановила, что в гибели актера Евгения Кулеша виноват он сам. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи умершего.

Юрист уточнил, что члены комиссии пришли к выводу, что смертельный случай произошел на производстве, но в то же время они указали на то, что Кулеш был нетрезв. Его алкогольное опьянение определили как средней степени. Для нее характерны нарушение координации движений, смазанная речь и неуверенная, порывистая, шаткая походка.

«Комиссия отметила что в связи с этим виноватым признает погибшего. Кроме этого стоит отметить, что фактические обстоятельства указывают на тот факт что погибшей не выходил из здания театра, как ему и где удалось напиться до такого состояния комиссия оставила без ответа», — отметил Алешкин.

По его мнению, выводы комиссии можно ставить под сомнение, потому что два ее члена принимали решения по собственным нарушениям, а также входили в комиссии по введению спектакля в эксплуатацию. Адвокат подчеркнул, что на фоне этого возникает вопрос об их заинтересованности.

«После получения официального акта, я планирую обжаловать его в судебном порядке», — добавил он.

Решение о собственной вине Кулеша в своей смерти довело мать погибшего артиста до слез, она покинула комиссию до оглашения выводов.

Кулеш погиб 9 октября во время оперы «Садко». Он не заметил, как одна из декораций весом две тонны начала быстро опускаться, и оказался прямо под ней. Артист получил перелом черепа. Его жизнь не успели спасти врачи.